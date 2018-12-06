Британия предоставила достаточные гарантии Ассанжу, чтобы тот покинул посольство Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что считает достаточными гарантии безопасности вне эквадорского посольства, которые британские власти предоставили основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
По словам Л.Морено, правительство Эквадора получило письменные гарантии от Британии о том, что Дж.Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства. В гарантиях говорится, что он не будет экстрадирован ни в одну из стран мира, где ему может грозить смертная казнь.
При этом Л.Морено не говорил о том, что эквадорские власти насильно лишат Дж.Ассанжа убежища, однако адвокаты основателя Wikileaks уже продумывают дальнейшие шаги в этом случае.
В октябре этого года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что Л.Морено уже принял решение о том, что Дж.Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.
Основатель Wikileaks не покидает территорию посольства Эквадора в Лондоне с 2011 года, так как в связи с выдвинутыми ему обвинениями в Швеции британские власти намерены задержать его. Швеция сняла обвинения с Дж.Ассанжа, однако в Британии его все еще считают виновным в нарушении условий условно-досрочного освобождения.
Сам Дж.Ассанж опасается экстрадиции в США, где его могут судить за то, что он обнародовал государственные секреты Соединенных Штатов.
Президент Эквадора Л.Морено в конце июля заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков он не назвал.