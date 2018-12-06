События

18:35 06.12.2018

Британия предоставила достаточные гарантии Ассанжу, чтобы тот покинул посольство Эквадора

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 Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что считает достаточными гарантии безопасности вне эквадорского посольства, которые британские власти предоставили основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам Л.Морено, правительство Эквадора получило письменные гарантии от Британии о том, что Дж.Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства. В гарантиях говорится, что он не будет экстрадирован ни в одну из стран мира, где ему может грозить смертная казнь.

При этом Л.Морено не говорил о том, что эквадорские власти насильно лишат Дж.Ассанжа убежища, однако адвокаты основателя Wikileaks уже продумывают дальнейшие шаги в этом случае.

В октябре этого года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что Л.Морено уже принял решение о том, что Дж.Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

Основатель Wikileaks не покидает территорию посольства Эквадора в Лондоне с 2011 года, так как в связи с выдвинутыми ему обвинениями в Швеции британские власти намерены задержать его. Швеция сняла обвинения с Дж.Ассанжа, однако в Британии его все еще считают виновным в нарушении условий условно-досрочного освобождения.

Сам Дж.Ассанж опасается экстрадиции в США, где его могут судить за то, что он обнародовал государственные секреты Соединенных Штатов.

Президент Эквадора Л.Морено в конце июля заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков он не назвал.

Теги: #великобритания #ассанж
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