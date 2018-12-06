Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в четверг, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины на протяжении текущих суток, 6 декабря, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил сегодня, 6 декабря, не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Боевики продолжают применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское в Луганской области. А по опорным пунктам наших войск возле Лебединского российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - информируют в пресс-центре Объединенных сил.