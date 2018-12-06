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16:39 06.12.2018

Рада продлила соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования крушения MH17

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Рада продлила соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования крушения MH17

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект (№0204) о продлении соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии по защите расследования крушения в 2014 году на Донбассе "Боинга" Малазийских авиалиний (рейс MH17).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украин", за закон проголосовали 228 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения между этими странами о международной миссии защиты расследования был зарегистрирован 23 октября.

Соглашение о международной миссии защиты расследования Украина и Нидерланды заключили 28 июля 2014 года. Верховная Рада несколько раз продлевала его.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

Теги: #расследование #нидерланды #mh17 #рада
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