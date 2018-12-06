События

16:36 06.12.2018

США провели внеплановый полет над Украиной из-за событий в Керченском проливе - Пентагон

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США провели внеплановый полет над Украиной из-за событий в Керченском проливе - Пентагон

США и их союзники в рамках Договора по открытому небу, в связи с инцидентом в Керченском проливе провели внеплановый полет над территорией Украины, говорится в пресс-релизе Пентагона.

"Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами", - отмечается в документе.

"Беспричинная атака России на украинские корабли в Черном море возле Керченского пролива это опасная эскалация при (сохранении Россией - ИФ) модели все более провокационного и угрожающего поведения", - утверждается в пресс-релизе.

Также в пресс-релизе говорится, что США желают лучших отношений с Россией, но пока это невозможно из-за "незаконных и дестабилизирующих" действий РФ в Украине и в других местах.

Ранее мониторинговые данные западных авиационных ресурсов показали, что разведывательный самолет ВВС США OS-135B в четверг провел полет у северных границ Крыма, осуществляя его над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины.

По их сведениям, прежде полеты американских разведывательных самолетов в этом районе не фиксировались.

Тем временем, вблизи побережья Крыма на Черном море был зафиксирован многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья полуострова.

Теги: #сша #полет #азовское_море #пентагон
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