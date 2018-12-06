Суд перенес на 19 декабря заседание о привлечении депутата Дзензерского к уголовной ответственности за недостоверный отчет в НАПК

Киевский апелляционный суд перенес на 19 декабря слушания по апелляции на постановление Соломенского районного суда Киева от 20 сентября 2018 года оставить в силе постановление прокурора о прекращении уголовного производства в отношении народного депутата за невнесение в электронную декларацию (в Национальное агентство по предупреждению коррупции, НАПК) информации об обязательствах по кредитам.

Соответствующую апелляцию подал ныне неплатежеспособный ВТБ Банк (Киев) в отношении народного депутата Дениса Дзензерского (фракция "Народный фронт"), общая задолженность которого перед финучреждением составляет более $280 млн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который в настоящее время выступает временным администратором ВТБ Банка, заседание по этой апелляции запланировано 19 декабря 2018 года в 11:30 кв.

"Сегодня сложилась ситуация, когда финансовый поручитель, игнорируя судебные решения о взыскании долга в пользу банка, не возвращает кредитные средства. Фонду важно взыскать максимальную сумму средств со всех должников, независимо от их социального статуса и политической принадлежности. Все полученные средства ФГВФЛ направляет на удовлетворение требований кредиторов банков, находящихся под его управлением", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, общая сумма претензий банков-кредиторов к Д.Дзензерскому и подконтрольному ему бизнесу - корпорации "Веста", достигает полумиллиарда долларов, из них более $80 млн - долги перед государственными банками.

Д.Дзензерский занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, является членом коллегии МВД Украины.

Помимо этого, Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает Д.Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Служба совместно с властями Люксембурга, в частности, расследует дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.

Помимо этого, у Westa ISIC были выявлены систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.

В результате указанных мошеннических действий Польский пенсионный фонд понес убыток в объеме 5 млн злотых ($1,37 млн по курсу Национального банка Польши).

Д.Дзензерскому за соответствующие действия грозит до пяти лет лишения свободы.

Корпорация "Веста" – ранее один из крупнейших производителей свинцово-кислотных аккумуляторов в СНГ. Производство сосредоточено в основном на "Веста-Днепр" и "Веста Индастриал", общая годовая мощность которых составляет 7,6 млн условных батарей.

Холдинговой компанией корпорации выступает Westa ISIC.

Westa ISIC в мае 2011 года провела IPO на WSE, в ходе которого разместила 25% акций и привлекла PLN129,6 млн ($45,8 млн).

В начале мая 2014 года WSE приостановила обращение акций Westa ISIC в связи с необнародованием финансовой отчетности за 2013 год. Спустя месяц торги ценными бумагами были возобновлены, однако в начале мая 2015 года WSE приняла аналогичное решение, в связи с необнародованием финансовой отчетности за 2014 год.

Торги акциями Westa ISIC до настоящего времени не возобновлены. Последний курс зафиксирован 1 мая 2015 года на уровне PLN0,08 за акцию при цене размещения PLN11,75 за шт.

Согласно последнему обнародованному отчету Westa ISIC за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Д.Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии "Батькивщына", передал своему отцу контроль над 100% долей в этой кипрской компании.