Глава АПУ Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

Главе Администрации президента Игорю Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковской области на сессии областного совета.

Решение о присвоении почетного звания поддержали 87 депутатов совета.

"Звание почетного гражданина области присвоено Игорю Райнину за весомый вклад в развитие Харьковского региона. Его работа способствовала повышению авторитета области как на государственном, так и на международном уровнях", – отмечается в решении.

Как известно, Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, имеет звание Заслуженный экономист Украины. С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года – председатель Харьковской областной государственной администрации. С 29 августа 2016 года – глава Администрации президента Украины.