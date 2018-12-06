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13:23 06.12.2018

Глава АПУ Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

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Глава АПУ Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

Главе Администрации президента Игорю Райнину присвоено звание почетного гражданина Харьковской области на сессии областного совета.

Решение о присвоении почетного звания поддержали 87 депутатов совета.

"Звание почетного гражданина области присвоено Игорю Райнину за весомый вклад в развитие Харьковского региона. Его работа способствовала повышению авторитета области как на государственном, так и на международном уровнях", – отмечается в решении.

Как известно, Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, имеет звание Заслуженный экономист Украины. С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года – председатель Харьковской областной государственной администрации. С 29 августа 2016 года – глава Администрации президента Украины.

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