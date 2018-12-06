События

13:04 06.12.2018

В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

2 мин читать
В Париже временно закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Центральное здание известного французского университета Сорбонна, расположенного в Латинском квартале Парижа, закрыто в четверг в рамках мер безопасности.

"Здание Сорбонны закрыто для учащихся и для всего персонала на весь четверг по решению ректората университета", - говорится в аккаунте образовательного учреждения в Twitter.

В свою очередь радиостанция "Эроп-1" отмечает, что решение о закрытии главного здания университета было принято после того, как группа активистов попыталась проникнуть на территорию Сорбонны.

"Объект был закрыт в качестве меры безопасности, занятия отменены", - подчеркнули в руководстве университета.

Сорбонна - не единственное французское высшее учебное заведение, работа которого в четверг оказалась затруднена. В некоторых других университетах, а также школах активисты также попытались организовать акции протеста, блокируя вход в заведения.

Французские СМИ напоминают, что подобные акции участились на фоне протестов движения "желтые жилеты", которому студенты выражают таким образом поддержку.

На ближайшую субботу в Париже запланирована очередная массовая акция протеста "желтых жилетов". Власти французской столицы в рамках меры предосторожности объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов 8 декабря не будут работать. В частности, речь идет о Большом дворце, известном как крупный культурный центр.

В ночь на четверг Елисейский дворец принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов, в частности на топливо, что было одним из требований движения "желтые жилеты", протестующих с середины ноября.

Ранее на этой неделе французское правительство ввело полугодовой мораторий на рост налогов на топливо. Премьер страны Эдуар Филипп тогда сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Накануне представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что не исключает дополнительных уступок властей французскому движению "желтых жилетов" в том, что касается налогов.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом

Теги: #акции_протеста #париж #франция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правительство Франции может пойти на дальнейшие уступки "желтым жилетам"

"Желтые жилеты" считают недостаточными уступки правительства Франции по налогам

Многие французы решили сократить собственные расходы после погромов "желтых жилетов"

Учащиеся заблокировали более сотни лицеев во Франции

Французские "желтые жилеты" потребовали отставки правительства

В Париже задержаны почти 400 участников протестных акций

Франция намерена поставить Азербайджану системы ПВО

Макрон поручил премьеру встретиться с лидерами партий и представителями "желтых жилетов"

Париж пережил день погромов и схваток хулиганов с полицией

В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд перенес на 19 декабря заседание о привлечении депутата Дзензерского к уголовной ответственности за недостоверный отчет в НАПК

УПЦ-КП проведет 13 декабря Архиерейский собор для принятия решений накануне Объединительного собора

Глава АПУ Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

Турчинов выступает за внедрение научных исследований и инноваций в производство нового вооружения и военной техники

В оккупированном Крыму задержан адвокат Курбединов, защищающий украинских военнопленных моряков

Поместная УПЦ будет независимой и самостоятельной во внутренней жизни – Павленко

Правозащитники призывают ЕС создать собственный "закон Магнитского"

Пьяный житель Киева "заминировал" здание Рады и сообщил полиции свой адрес

Военное положение позволяет Украине укрепить оборону и осуществить передислокацию подразделений - Порошенко

Канцелярия прокурора МУС намерена в ближайшее время завершить анализ юрисдикции по делам Украины относительно Крыма и Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА