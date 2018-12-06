Турчинов выступает за внедрение научных исследований и инноваций в производство нового вооружения и военной техники

Производство современного эффективного оружия и военной техники невозможно без глубоких научных исследований и разработок, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, открывая выставку-презентацию научно-технических разработок и технологий учреждений НАН Украины в четверг в Киеве, А.Турчинов заявил, что внедрение научных исследований и инноваций в производство нового вооружения и военной техники – "единственный путь построения надежной системы защиты страны и обеспечения армии современным вооружением и военной техникой".

Он выступил за разработку новых программ сотрудничества ученых НАН и Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Государственного космического агентства и госконцерна "Укроборонпром", а также частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Это и принципиально новая броня для наших танков и БТР, и системы противодействия враждебным ракетам, и новые маскирующие покрытия, которые позволяют оставаться невидимыми даже в инфракрасном спектре света и многие другие изобретения, которые значительно укрепят наш оборонный потенциал", - сказал А.Турчинов.

По его словам, для противодействия военной агрессии сильного врага помимо "мужества, профессионализма и патриотизма" украинских солдат и офицеров, необходимо новое современное эффективное оружие и военная техника, а это "невозможно без глубоких научных исследований и разработок".

"Без мобилизации научного потенциала нации, без преобразования интеллекта страны в мощное оружие мы не сможем победить в этой войне. Это важнейшая проблема и приоритетная задача ", - отметил секретарь СНБО.

На выставке были представлены результаты работы академических научных и совместные разработки украинских ученых с предприятиями ГК "Укроборонпром" и "Лигой оборонных предприятий Украины".