Поместная УПЦ будет независимой и самостоятельной во внутренней жизни – Павленко

Томос, который предоставит Вселенский патриархат единой поместной Украинской православной церкви, предусматривает прежде всего ее независимость, разъясняет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"1. Церковь является независимым субъектом - а не частью другого субъекта (другой церкви), как УПЦ (МП) является частью РПЦ. 2. Церковь сама выбирает предстоятеля - и он не должен получать "благословение" от другой церкви, как это в УПЦ (МП). 3. Церковь имеет свое место в Диптихе (порядке поминовения)", - написал Р.Павленко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Томос оговаривает, что церковь самостоятельна во внутренней жизни. "Признание права на апелляцию к Вселенскому патриарху не является ограничением - это одна из привилегий Вселенского как первого по чести. Это признают все, кроме РПЦ… Такого понятия, как "неформальный глава", просто не существует… Предстоятель автокефальной церкви - первый среди епископов, выбранный ими", - отметил Р.Павленко.

Он напомнил, что Устав автокефальной Украинской православной церкви будет обсужден и принят украинскими архиереями на Объединительном соборе.

Р.Павленко также призвал не обращать внимания на "российские выдумки", связанные с процессом предоставления автокефалии Украинской православной церкви, и не распространять их.

Как сообщалось, Объединительный собор состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии в Киеве.