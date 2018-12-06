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12:14 06.12.2018

Правозащитники призывают ЕС создать собственный "закон Магнитского"

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Правозащитники призывают ЕС создать собственный "закон Магнитского"

 Почти 100 общественных организаций, занимающихся правами человека и борьбой с коррупцией, призвали министров иностранных дел стран ЕС поддержать инициативу Нидерландов о создании собственного "закона Магнитского".

В общей сложности призыв подписали 90 организаций, среди них Freedom House, Transparency International и "Репортеры без границ".

В документе, опубликованном правозащитной организацией Human Rights First, говорится, что инструмент, схожий с "законом Магнитского" в США и Канаде, позволит ЕС возможность "привлечь внимание, а также добиться изменений в поведении худших нарушителей прав человека".

"Мы ... самым решительным образом призываем всех членов ЕС также поддержать инициативу 10 декабря", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды предлагают новый глобальный санкционный режим ЕС, направленный против тех, кто нарушает права человека во всем мире.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщал, что пока что консенсуса по предложению Нидерландов в ЕС нет, но Амстердам настроен оптимистично. Также он рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить это предложение на встрече в Брюсселе 10 декабря.

Теги: #ес #список_магнитского
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