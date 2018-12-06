События

12:13 06.12.2018

Пьяный житель Киева "заминировал" здание Рады и сообщил полиции свой адрес

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Пьяный житель Киева "заминировал" здание Рады и сообщил полиции свой адрес

Правоохранители установили лжеминера Верховной Рады – им оказался житель Киева, который в начале недели сообщил о якобы взрывчатке в здании парламента, а также назвал свой адрес.

Как сообщил в четверг отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение от мужчины, что заминировано административное здание Верховной Рады. Заявитель указал, что находится на бульваре Кольцова (Святошинский район).

Прибыв на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить полицейским свой поступок он не смог.

Правоохранители тщательно осмотрели административное здание Верховной Рады, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено, подчеркнули в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Теги: #минирование #рада #полиция
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