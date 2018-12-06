Военное положение позволяет Украине укрепить оборону и осуществить передислокацию подразделений - Порошенко

Неделя действия военного положения в десяти областях Украины свидетельствует о правильности данного решения, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Первая неделя военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение", - сказал П.Порошенко, поздравляя украинских военнослужащих с профессиональным праздником на военном аэродроме в Житомирской области в четверг.

По словам президента, военное положение предоставило Украине возможность укрепить оборону, проверить резервы, осуществлять передислокацию подразделений.

Он также отметил, что сборы резервистов в областях, где действует военное положение, продемонстрировали высокую готовность и желание граждан стать на защиту государства.

"В некоторые военкоматы пришло в два, а иногда в три раза больше резервистов, чем надо. Это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия. Это индикатор того, насколько качественно в предыдущие годы она окрепла, насколько возрос дух патриотизма среди украинцев", - подчеркнул П.Порошенко.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

П.Порошенко 26 ноября подписал указ (№393/2018) "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента. Указ был опубликован в парламентской газете 28 ноября.

Военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.