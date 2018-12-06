СБУ предупредила вывоз в одну из стран Африки комплектующих к авиатехнике

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины не допустили незаконный вывоз из страны комплектующих к авиатехнике (общая стоимость превышает $100 тыс.).

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в ноябре на одном из украинских авиаремонтных предприятий был отремонтирован транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что группа отечественных дельцов планировала вывезти самолетом товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике. Во время углубленного таможенного осмотра в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более ста тысяч долларов", - указано в сообщении.

Чтобы скрыть передачу военных товаров иностранцам, злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.