В УПЦ-КП призывают воздержаться от домыслов и слухов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной Церкви

В Украинской православной церкви Киевского патриархата призывают воздержаться от комментариев и домыслов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ до проведения Объединительного собора.

"Прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых только препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса. В чем, собственно, по моему убеждению, и заключается цель распространения таких слухов. Чем особенно сейчас прониклись средства московской массовой дезинформации. (…) Есть вещи, в отношении которых молчание – лучший ответ", - написал глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) в соцсети Фейсбук, реагируя на комментарии относительно возможной кандидатуры главы УПЦ-КП патриарха Филарета на предстоятеля единой поместной церкви.

Кроме того, архиепископ Евстратий (Зоря) рекомендует дождаться, "когда из Фанара прибудут официальные документы, а не "гадать на кофейной гуще"".

Он также напомнил о публичном заявлении патриарха Филарета от 19 ноября, в котором тот озвучил свою позицию в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ.

Так, 19 ноября патриарх Филарет отметил, что даст ответ на предложение епископата УПЦ-КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на самом Объединительном соборе.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Я благодарен епископату за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - говорилось в заявлении главы УПЦ-КП.

Он отметил, что основанием для его ответа будет "исключительно понимание блага Церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне Им служения на Киевском престоле".

"Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и другие его участники", - указал патриарх Филарет.

Объединительный собор по созданию единой поместной УПЦ состоится 15 декабря в Соборе святой Софии в Киеве. На нем будет избран предстоятель новой Церкви и утвержден ее устав.