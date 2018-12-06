События

09:59 06.12.2018

В УПЦ-КП призывают воздержаться от домыслов и слухов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной Церкви

2 мин читать
В УПЦ-КП призывают воздержаться от домыслов и слухов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной Церкви

 В Украинской православной церкви Киевского патриархата призывают воздержаться от комментариев и домыслов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ до проведения Объединительного собора.

"Прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых только препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса. В чем, собственно, по моему убеждению, и заключается цель распространения таких слухов. Чем особенно сейчас прониклись средства московской массовой дезинформации. (…) Есть вещи, в отношении которых молчание – лучший ответ", - написал глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) в соцсети Фейсбук, реагируя на комментарии относительно возможной кандидатуры главы УПЦ-КП патриарха Филарета на предстоятеля единой поместной церкви.

Кроме того, архиепископ Евстратий (Зоря) рекомендует дождаться, "когда из Фанара прибудут официальные документы, а не "гадать на кофейной гуще"".

Он также напомнил о публичном заявлении патриарха Филарета от 19 ноября, в котором тот озвучил свою позицию в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ.

Так, 19 ноября патриарх Филарет отметил, что даст ответ на предложение епископата УПЦ-КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на самом Объединительном соборе.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Я благодарен епископату за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - говорилось в заявлении главы УПЦ-КП.

Он отметил, что основанием для его ответа будет "исключительно понимание блага Церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне Им служения на Киевском престоле".

"Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и другие его участники", - указал патриарх Филарет.

Объединительный собор по созданию единой поместной УПЦ состоится 15 декабря в Соборе святой Софии в Киеве. На нем будет избран предстоятель новой Церкви и утвержден ее устав.

Теги: #автокефалия #церковь #упц_кп #собор
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава УПЦ-КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине

Комиссия заповедника провела ревизию в Почаевской лавре, все святыни на месте – информотдел УПЦ (МП)

В УПЦ (МП) заявили о намерениях обжаловать обыски и обратиться к международному сообществу

Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

Порошенко: Объединительный Собор состоится в декабре

У священнослужителей УПЦ (МП) в Житомирской области проводятся обыски

В Украине растет число сторонников создания независимой православной церкви

Парубий предлагает передать Собор св.Софии создаваемой единой поместной православной церкви

Порошенко подчеркивает, что украинская поместная церковь не будет государственной, и верующие смогут сами выбирать себе церковь

Порошенко: Объединительный Собор может состояться в середине декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура намерена провести допрос главы МВД Авакова

Президент Украины почтил память погибших украинских воинов

СБУ предупредила вывоз в одну из стран Африки комплектующих к авиатехнике

В супермаркете Харькова полицейский охраны застрелил посетителя, который ранил его ножом

В Киевсовете опровергли информацию о возможной стройке на улице Рейтарской

Складские рабочие Amazon пострадали от средства для отпугивания медведей

Двое американских военных спасены, судьба пятерых неизвестна после столкновения истребителя и самолета-заправщика возле побережья Японии

Порошенко и Турчинов поздравили военных с Днем Вооруженных сил Украины

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Договоренности Си Цзиньпина и Трампа на G20 отвечают интересам Китая и США - глава МИД КНР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА