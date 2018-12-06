В Киевсовете опровергли информацию о возможной стройке на улице Рейтарской

Информация о планах застройки земельного участка в районе улицы Рейтарской и переулка Георгиевского в историческом центре Киева, распространенная активистами "Речового доказу", не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба КГГА по итогу заседания рабочей группы, созданной постоянной комиссией Киевсовета по вопросам экологической политики.

"Намерения застроить зеленую зону возле домов по ул. Рейтарской, 10-12 неподалеку от пер. Георгиевского — лишь необоснованные слухи", — говорится в сообщении.

По словам секретаря комиссии Алексея Новикова, никаких официальных оснований для конфликта не было и нет, поскольку участок находится в буферной зоне Софийского собора, где любое новое строительство невозможно априори.

Отмечается, что слова секретаря Комиссии подтверждают ответы на депутатские запросы профильных департаментов КГГА, руководители которых проинформировали, что никому не выдавали никаких разрешений на строительство в районе ул. Рейтарской и пер. Георгиевского.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства Украины о сохранении исторического облика Киева, в буферной зоне запрещено не только строительство, но также реконструкция домов с увеличением этажности", — подчеркнул Алексей Новиков.

В выводах рабочей группы отмечается, что законным пользователем земельного участка является ООО "Глобал Инвест", которое владеет зданием по адресу пер. Георгиевский, 9а-а2 и к которому после приобретения этого имущества право пользования участком перешло от предыдущего владельца в том же объеме.

"Землепользователем должным образом уплачивается земельный налог, земля используется, как и предусмотрено законодательством, исключительно для обслуживания здания, никаких строительных работ эта компания проводить не планирует. Зато ООО "Глобал Инвест" планирует упорядочить этот участок: высадить новые деревья, посеять траву, проложить пешеходные дорожки", — сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Также рабочая группа отметила принципиальную невозможность предоставить указанному земельному участку статуса сквера.

"Поскольку информация, предоставленная инициативной группой относительно намерений ООО "Глобал Инвест" застроить земельный участок не была подтверждена департаментами КГГА, а исполнительными органами Киевской городской государственной администрации не было выдано ни одного разрешительного документа и от землепользователя не поступали какие-либо заявки на получение таких разрешений, рабочая группа приняла решение отказать в реализации инициативы создания на соответствующем участке сквера", — говорится в протоколе заседания рабочей группы.

В пресс-службе Киевсовета отметили, что после принятия соответствующих письменных заключений деятельность рабочей группы официально завершена.

В ее состав под руководством секретаря комиссии Алексея Новикова входили жители соответствующего микрорайона, общественные деятели, представитель ООО "Глобал Инвест" (компании-владельца нежилого здания по адресу пер. Георгиевский, 9а-а2, на закрепленной за которым территории находится соответствующая зеленая зона).