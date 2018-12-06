Складские рабочие Amazon пострадали от средства для отпугивания медведей

Работа складского центра компании Amazon.com Inc. в городе Роббинсвиль в штате Нью-Джерси была приостановлена из-за инцидента со спреем для отпугивания медведей, сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителей местных властей, одна из банок оказалась проколотой, и 54 сотрудника склада пожаловались на затрудненное дыхание и жжение в глазах и горле. Врачи госпитализировали 24 работников, в том числе одного - в критическом состоянии.

Работа центра была вскоре восстановлена, все пострадавшие будут выписаны из больницы в течение суток, сообщила представитель Amazon Рейчел Лайти.

Склад Amazon в Роббинсвиле функционирует с 2014 года, он занимает площадь около 93 тыс. кв. м, здесь работают порядка 2,5 тыс. сотрудников.

Акции Amazon дорожают на 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 43%, до $815 млрд.

Спрей для отпугивания медведей действует благодаря капсицину, содержащемуся в различных видах перца и вызывающему у животных неприятные ощущения. Он активно используется в США и Канаде, причем исследования говорят о его эффективности в 98% случаев. Вместе с тем почти в 15% случаев он вызывает раздражение у тех, кто его применяет.