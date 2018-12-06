Двое американских военных спасены, судьба пятерых неизвестна после столкновения истребителя и самолета-заправщика возле побережья Японии

Еще один американский военнослужащий спасен в ходе поисково-спасательной операции возле берегов Японии после столкновения американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130.

"Еще один член экипажа истребителя F/A-18 был спасен, спустя более 10 часов после столкновения. О том, в каком состоянии он находится, неизвестно", - сообщает телеканал "Эн-Эйч-Кей".

Ранее Морские силы самообороны Японии обнаружили одного из членов экипажа истребителя F/A-18. Он находится в сознании и доставлен на базу Ивакуни.

Как сообщалось, инцидент произошел примерно в 200 милях от побережья Ивакуни в 2 часа ночи в четверг.

В момент инцидента на борту KC-130 было пять человек, два человека находились на борту F/A-18.

"Самолет вылетел со станции Морской пехоты Ивакуни и проводил регулярную плановую подготовку, когда произошел несчастный случай", - говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США.

Обстоятельства происшествия выясняются. Поиски остальных пяти военнослужащих продолжаются.

Министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил журналистам, что в настоящее время в поисково-спасательной операции принимают участие 6 вертолетов и 3 судна сил самообороны.