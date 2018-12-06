За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранение получил один военнослужащий из состава Объединенных сил" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.

"Вблизи населенного пункта Опытное, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и, пять раз в сутки, открывал огонь возле хутора Вильный из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и, дважды, противотанковые управляемые ракеты" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще двое получили ранения.