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05:49 06.12.2018

В Винницкой области полицейские задержали машину с наркотиками и принадлежностями для их изготовления – полиция

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В Винницкой области полицейские задержали машину с наркотиками и принадлежностями для их изготовления – полиция

В с. Джулинка Бершадского района Винницкой области полицейские остановили автомобиль, в котором водитель перевозил амфетамин, принадлежности для изготовления наркотических средств и три единицы холодного оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Около 5.30 в с. Джуринка работники Бершадской полиции, которые несли службу на блокпосту, при проверке автомобиля "ВАЗ 2109" обнаружили в багажнике сумку с принадлежностями для изготовления наркотических средств. Кроме этого, в машине находились полиэтиленовые пакетики с наркотическим веществом, похожим на амфетамин, весом около 10 граммов и три ножа с признаками холодного оружия" -  говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в среду вечером.

39-летний водитель, житель Черкасской области и его 32-летний пассажир находились в состоянии опьянения.

Запрещенные предметы и вещества изъяты и направлены на экспертизу.

Оба мужчины задержаны В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), - рассказал начальник Бершадского отдела полиции Вячеслав Лялюцький.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3-х лет.

Теги: #накркотики #винницкая_область #автомобиль #украина
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