События

04:33 06.12.2018

Гражданин Украины пытался выехать в РФ на Lexus с поддельными документами – Госпогранслужба

1 мин читать
Гражданин Украины пытался выехать в РФ на Lexus с поддельными документами – Госпогранслужба

В пункте пропуска Плетеневка (Харьковская обл) был задержан 33-летний гражданин Украины, направлявшийся в Российскую Федерации на автомобиле Lexus.

"От оперативных подразделений Госпогранслужбы заблаговременно поступила информация, что данное транспортное средство используется с поддельными документами на право его эксплуатации. В ходе дальнейших мероприятий пограничного контроля выяснилось, что доверенность на право управления автомобилем и свидетельство о регистрации транспортного средства - поддельные", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники направили в правоохранительные органы уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. Водителя и автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.

Теги: #госпогранслужба #автомобиль #украина #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Винницкой области полицейские задержали машину с наркотиками и принадлежностями для их изготовления – полиция

Вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, был одним из ключевых на встрече с депутатами Европарламента – Климпуш-Циндзадзе

Проект резолюции "О милитаризации Азовского моря" Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря - Ельченко

Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

Климкин провел встречу с Вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергии

На ТРЦ "Барабашово" в Харькове прошел обыск

План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран

Запорожская АЭС планирует продлевать срок эксплуатации энергоблока №5

Кличко: точку в конфликте вокруг скандальной застройки на Осокорках поставит Градостроительный совет

Во Львовской области два человека умерли в результате отравления угарным газом

ПОСЛЕДНЕЕ

ВМС США начали подготовку к отправке кораблей в Черное море – телеканал

Представители хуситов и правительства Йемена начнут переговоры в Швеции – ООН

Мэттис считает, что необходимо больше улик для установления заказчика убийства Хашкаджи

Глава УПЦ-КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине

Порошенко удостоил государственных наград более ста военных по случаю годовщины создания ВСУ

Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

В ООН подтвердили старт переговоров по мирному урегулированию в Йемене 6 декабря

Один человек погиб при взрыве в аэрокосмическом центре в Индии

Вашингтон изучает варианты противодействия проекту "Северный поток-2" - Болтон

Ряд священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (МП) допросили в УСБУ в фактовом деле о госизмене и религиозной вражде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА