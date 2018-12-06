Гражданин Украины пытался выехать в РФ на Lexus с поддельными документами – Госпогранслужба

В пункте пропуска Плетеневка (Харьковская обл) был задержан 33-летний гражданин Украины, направлявшийся в Российскую Федерации на автомобиле Lexus.

"От оперативных подразделений Госпогранслужбы заблаговременно поступила информация, что данное транспортное средство используется с поддельными документами на право его эксплуатации. В ходе дальнейших мероприятий пограничного контроля выяснилось, что доверенность на право управления автомобилем и свидетельство о регистрации транспортного средства - поддельные", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники направили в правоохранительные органы уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. Водителя и автомобиль передали сотрудникам Нацполиции.