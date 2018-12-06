ВМС США начали подготовку к отправке кораблей в Черное море – телеканал

Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море, сообщил телеканал CNN.

"Американские военные предложили госдепартаменту информировать Турцию о возможных планах отправки кораблей своих ВМС в Черное море", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на сведения, полученные от трех источников из числа официальных лиц.

Они отметили, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря", - информирует CNN.

США намерены предупредить Турцию о проходе своих военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

В то же время, как сообщает CNN, два из трех источников заявили, что уведомление Турции должно предоставить возможность прохода через проливы, но "этот вариант не обязательно будет выбран".

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе.