Вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, был одним из ключевых на встрече с депутатами Европарламента – Климпуш-Циндзадзе

В рамках рабочего визита в Брюссель 5 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с членами парламентского Комитета Ассамблеи Европарламента, где обсуждался вопрос о немедленном освобождении украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает отдел информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Россия была информационно готова к открытому акту агрессии в Черном море. "Это была заранее спланированная акция, которая сопровождалась мощной информационной кампанией за рубежом. Цель этой кампании - замаскировать действия России, подать это как украинскую провокацию, в частности, как якобы часть избирательного процесса".

Депутаты сообщили, что вопрос агрессии России будет обсуждаться на следующей неделе в Европейском парламенте. Они согласились, что одним из первоочередных вопросов должно быть немедленное освобождение 24 украинских военнопленных.

"Мы и дальше нуждаемся активной и публичной поддержке Европейского Союза для сохранения давления на Россию, в частности в связи с агрессией в Черном море", - добавила вице-премьер-министр.

И. Климпуш-Цинцадзе отметила необходимость усиления международного публичного давления для расширения мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на акваторию Азовского моря и внедрение странами ЕС санкций против коммерческих портов в Крыму, российских судоходных компаний.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к встрече Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, который состоится 17 декабря в Брюсселе.