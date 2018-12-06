События

02:00 06.12.2018

Вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, был одним из ключевых на встрече с депутатами Европарламента – Климпуш-Циндзадзе

2 мин читать
Вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, был одним из ключевых на встрече с депутатами Европарламента – Климпуш-Циндзадзе

В рамках рабочего визита в Брюссель 5 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с членами парламентского Комитета Ассамблеи Европарламента, где обсуждался вопрос о немедленном освобождении украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает отдел информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Россия была информационно готова к открытому акту агрессии в Черном море. "Это была заранее спланированная акция, которая сопровождалась мощной информационной кампанией за рубежом. Цель этой кампании - замаскировать действия России, подать это как украинскую провокацию, в частности, как якобы часть избирательного процесса".

Депутаты сообщили, что вопрос агрессии России будет обсуждаться на следующей неделе в Европейском парламенте. Они согласились, что одним из первоочередных вопросов должно быть немедленное освобождение 24 украинских военнопленных.

"Мы и дальше нуждаемся активной и публичной поддержке Европейского Союза для сохранения давления на Россию, в частности в связи с агрессией в Черном море", - добавила вице-премьер-министр.

И. Климпуш-Цинцадзе отметила необходимость усиления международного публичного давления для расширения мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на акваторию Азовского моря и внедрение странами ЕС санкций против коммерческих портов в Крыму, российских судоходных компаний.

Стороны также обсудили вопросы подготовки к встрече Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, который состоится 17 декабря в Брюсселе.

Теги: #евродепутаты #украина #призыв #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Проект резолюции "О милитаризации Азовского моря" Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря - Ельченко

Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

Климкин провел встречу с Вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергии

И.Луценко: Освобождение украинских моряков как военнопленных и обмен заложников - два разных процесса

Родственники плененных РФ моряков просят правительство США совместно с властями Украины бороться за освобождение военнопленных

План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран

Запорожская АЭС планирует продлевать срок эксплуатации энергоблока №5

Кличко: точку в конфликте вокруг скандальной застройки на Осокорках поставит Градостроительный совет

Во Львовской области два человека умерли в результате отравления угарным газом

Нацсовет подытожил выполнение радиостанциями закона о языковых квотах за два года

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители хуситов и правительства Йемена начнут переговоры в Швеции – ООН

Мэттис считает, что необходимо больше улик для установления заказчика убийства Хашкаджи

Глава УПЦ-КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине

Порошенко удостоил государственных наград более ста военных по случаю годовщины создания ВСУ

Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

В ООН подтвердили старт переговоров по мирному урегулированию в Йемене 6 декабря

Один человек погиб при взрыве в аэрокосмическом центре в Индии

Вашингтон изучает варианты противодействия проекту "Северный поток-2" - Болтон

Ряд священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (МП) допросили в УСБУ в фактовом деле о госизмене и религиозной вражде

Совет ЕС на уровне глав МИД 10 декабря обсудит украинский вопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА