Проект резолюции "О милитаризации Азовского моря" Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря - Ельченко

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины о милитаризации Азовского моря 17 декабря, сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Сейчас у нас есть измененный проект. Это очень важный вопрос. Как вы знаете, его будут рассматривать на Генассамблее 17 декабря. На данный момент он стоит на утреннем заседании", - сказал он на брифинге о ситуации в Черном и Азовском морях в ООН в среду.

Посол также отметил, что проект резолюции был расширен данными об агрессии России в Керченском проливе.