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23:40 05.12.2018

Проект резолюции "О милитаризации Азовского моря" Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря - Ельченко

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Проект резолюции "О милитаризации Азовского моря" Генассамблея ООН рассмотрит 17 декабря - Ельченко

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины о милитаризации Азовского моря 17 декабря, сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Сейчас у нас есть измененный проект. Это очень важный вопрос. Как вы знаете, его будут рассматривать на Генассамблее 17 декабря. На данный момент он стоит на утреннем заседании", - сказал он на брифинге о ситуации в Черном и Азовском морях в ООН в среду.

Посол также отметил, что проект резолюции был расширен данными об агрессии России в Керченском проливе.

Теги: #резолюция #украина #оон
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