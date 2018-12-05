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23:18 05.12.2018

Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

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Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в государственный бюджет на 2018 год после утверждения его на правительственном заседании в среду.

Соответствующий законопроект 9369 зарегистрирован в парламенте 5 декабря, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, правительственный законопроект предполагает перераспределение рада расходов, в частности - увеличение финансирования пенсий на 10,777 млрд грн. При этом предлагается сократить финансирование ряда бюджетных программ.

Помимо этого, изменениями в госбюджет Кабмин предлагает перераспределить средства на увеличение финансированя оплаты труда для Вооруженных Сил – на 300 млн грн, для сотрудников прокуратуры – на 100 млн грн, для сотрудников Службы безопасности – на 65 млн грн с учетом введения военного положения.

Теги: #бюджет #изменения #украина #законотворчество
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