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21:24 05.12.2018

Глава УПЦ-КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине

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Глава УПЦ-КП Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине, подчеркивает пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев.

"По моей информации, он (Филарет) не будет баллотироваться на пост предстоятеля... Скорее всего, для общественности, для украинского общества, фигура предстоятеля, которого изберет Собор 15 декабря, - это будет неизвестный епископ. Но, по моему мнению, это будет все же человек из среды Киевского патриархата, так как епископов КП будет большинство", - сказал А.Ковалев в эфире "Громадського", отвечая на вопрос, кто может возглавить единую поместную церковь.

По его словам, 41 архиерей УПЦ-КП имеет шанс стать предстоятелем.

А.Ковалев работал в информационном отделе Киевской патриархии УПЦ-КП.

Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе святой Софии в Киеве. На нем будет избран предстоятель новой Церкви и утвержден ее устав.

19 ноября патриарх Филарет отметил, что даст ответ на предложение епископата УПЦ-КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на самом Объединительном соборе.

Теги: #филарет #предстоятель #церковь
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