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20:32 05.12.2018

Порошенко удостоил государственных наград более ста военных по случаю годовщины создания ВСУ

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Порошенко удостоил государственных наград более ста военных по случаю годовщины создания ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко в среду на торжественных мероприятиях по случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины вручил государственные награды военнослужащим ВСУ, проявившим мужество и отвагу в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Как сообщается на сайте главы государства, П.Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени командира механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ подполковника Романа Коренюка. Он участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. 11-12 февраля 2015 года во время операции по удерживанию населенного пункта Лутугино Донецкой области под его руководством было организовано успешное занятие личным составом 4 механизированной роты заданного рубежа. Во время обстрела у населенного пункта Дебальцево подполковник получил ранения.

22-24 декабря 2016 года, находясь на позициях вблизи населенного пункта Попасная, под непосредственным руководством офицера подразделения батальона совершили тактическое улучшение положения войск, продвинувшись на 1,5-3 км вглубь по фронту, не понеся потерь. В мае 2018 года военнослужащие 1 механизированного батальона под руководством Р.Коренюка зашли в "серую зону" и взяли под контроль н.п. Ленинское. В августе 2018 взят под контроль н.п. Шумы Донецкой области.

Орден "За мужество" ІІІ степени получил офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ майор Алексей Лисиченко. В 2014-2017 годах он принимал участие в АТО. Командир танковой роты 1 отдельной танковой бригады А.Лисиченко непосредственно участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

18 ноября 2014 года лично организовал эвакуацию и выход с поля боя экипажей и техники, поврежденной в результате попадания снаряда. Вследствие разрыва снаряда А.Лисиченко получил минно-взрывную травму. 23 ноября 2014 года в селе Пески Донецкой области в результате разрыва снаряда получил осколочные ранения.

Государственных наград за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, удостоены, согласно указу, еще более ста украинских военных.

Кроме того, согласно другому указу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены посмертно младшие сержанты Дмитрий Украинский, Ярослав Бугаевский, Федор Рубанский, Владимир Ткачев, сержант Владимир Матвиенко, старшие солдаты Владислав Бондаренко, Владислав Карпун, Юрий Фешко, Александр Бережанский, Станислав Дьяконов, солдат Сергей Левченко.

Теги: #всу #порошенко #награды
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