Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым космическим корабль Dragon в среду отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида в 13:16 по североамериканскому восточному времени (21:16 по Москве).

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 8 декабря. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором на МКС и последующим присоединением грузового корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony.

Dragon доставит на МКС 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Первоначально запуск ракеты Falcon 9 планировался на вторник. Причиной суточной отсрочки старта стала плесень, обнаруженная на пищевых батончиках, предназначенных для проведения опытов с грызунами на орбите. Их потребовалось заменить.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта NASA с компанией SpaceX по снабжению станции.

Корабль Dragon пробудет в составе МКС в течение примерно пяти недель. Затем, 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.