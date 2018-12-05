Ряд священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (МП) допросили в УСБУ в фактовом деле о госизмене и религиозной вражде

В Управлении Службы безопасности Украины в Ровенской области в среду допросили в качестве свидетелей в фактовом уголовном производстве 12 священнослужителей из Ровенской и Сарненской епархий (Ровенская обл.) Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Сегодня на допрос в рамках открытого Ровенским УСБУ уголовного производства были приглашены 12 священнослужителей в качестве свидетелей", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь УСБУ Инна Илючок в среду.

По ее словам, согласно повесткам с вызовом на допрос, речь идёт о фактовом уголовном производстве по ст. 111 и 161 УК Украины.

В свою очередь, на сайте Ровенской епархии УПЦ (МП) также сообщается, что священников вызвали на допрос в УСБУ как свидетелей в рамках уголовного производства по статьям 111 (государственная измена) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

"Повесткой вызвали более десяти священников, поэтому допросы затянулись надолго", - сказано в сообщении.

Епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии Пимен, прибывший поддержать священников, отметил: "Наши священники служили и будут служить Богу и народу Украины. И те обвинения, которые забрасывают нашей Церкви и нам, являются ложными и оскорбительными. Мы все, епископы и священники Ровенской области, являемся украинцами, патриотами своего государства и ничего, что могло бы разделять или вредить Украине, не делали и не делаем".