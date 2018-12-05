Совет ЕС на уровне глав МИД 10 декабря обсудит украинский вопрос

Одним из основных вопросов заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 декабря будет положение в Украине, следует из проекта повестки дня, опубликованного в среду.

"Министры иностранных дел рассмотрят недавнее развитие ситуации в Украине, в частности, с целью подготовки неформального обеда в тот же день с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Совета ЕС.

Среди главных вопросов совещания также Западные Балканы. Министры "оценят нынешние и будущие отношения ЕС с регионом" и рассмотрят ситуацию в Боснии и Герцеговине.

Ожидается дискуссия по Ирану.

Будет обсуждаться Венесуэла, в частности, "возможность создания международной контактной группы, которая могла бы, если будут все необходимые условия, способствовать политическому процессу".

Совет ЕС рассмотрит сотрудничество Евросоюза с Африканским союзом в перспективе созыва министерского совещания ЕС-АС 21-22 января.

Начнется заседание совета, как всегда, с обмена мнениями по текущим международным вопросам. Ожидается, что речь пойдет о ситуации в Шри-Ланке и Сирии.

С учетом того, что заседание собирается в 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, главы МИД стран Евросоюза затронут в своих дебатах и этот вопрос, сообщается в коммюнике Совета ЕС.