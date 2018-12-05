Комиссия заповедника провела ревизию в Почаевской лавре, все святыни на месте – информотдел УПЦ (МП)

Комиссия Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в среду провела ревизию в Свято-Успенской Почаевской лавре (Тернопольская обл.), все святыни оказались на месте, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"5 декабря Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник проверил наличие "экспонатов", согласно реестру 60-х годов, на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры. (…) В результате проверки все святыни оказались на месте", - говорится в сообщении отдела УПЦ (МП).

В Лавре сообщили, что проверку наличия зарегистрированных "экспонатов" осуществила комиссия заповедника, согласно описанию советского периода. Ревизию осуществляли в Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейских домах, колокольнях и надвратном корпусе, указали в информационно-просветительском отделе.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры.

Представители УПЦ (МП) заявили, что Почаевская лавра продолжит пользоваться комплексом сооружений, несмотря на решение Минюста. Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей.

28 ноября Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. Речь идет об Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейском доме, колокольне и надвратном корпусе.