На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате боевых действий на востоке Украины в среду, 5 декабря, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 5 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня… В результате боевых действий ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сводке по состоянию на 18:00.

В ходе обстрелов со стороны боевиков были зафиксированы 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"Днем враг трижды открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вольного. Здесь же дважды оккупанты применили противотанковые управляемые ракеты. Опорные пункты наших войск возле Опытного подверглись огневому влиянию из минометов 120-го калибра, а оборонные укрепления у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вооруженные формирования РФ из гранатометов и стрелкового оружия вели обстрелы на подступах к Тарамчуку, Новомихайловке и Гнутово", - сообщается в сводке.