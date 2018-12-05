События

18:21 05.12.2018

В Вашингтоне прощаются с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим

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Церемония прощания с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим начинается в Вашингтонском кафедральном соборе.

В ней принимают участие четыре бывших президента США, в их числе и сын скончавшегося, Джордж Буш-младший, а также действующий президент страны Дональд Трамп. Президенты с супругами заняли первый ряд в зале. Чета Трампов расположилась рядом с Бараком и Мишель Обама, рядом с которыми сидят Клинтоны. Также на церемонии присутствует бывший президент США Джимми Картер.

Ранее Д.Трамп заявил, что прощание с 41-ым президентом США Дж. Бушем-старшим будет "торжественным днем, а не похоронами".

"Очень хочу оказаться рядом с семьей Бушей. Это не похороны, это торжественный день великого человека, который прожил продолжительную и выдающуюся жизнь. Его будет не хватать!", - написал Д.Трамп в среду в своем микроблоге в "Твиттере".

Среди гостей церемонии также будут канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Польши Анджей Дуда, королевская чета Иордании, а также представители более чем десятка различных стран.

С прощальными речами на церемонии выступят Джордж Буш-младший, экс-премьер Канады Брайан Малруни, бывший сенатор США Аллан Симпсон и личный биограф бывшего президента Дж.Буша-старшего Джон Мичэм.

Дж.Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Дж.Буш принимал участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии. В 1988 году его избрали 41-м президентом США. Дж.Буш занимал этот пост с 1989 по 1993 год.

На срок президентства Дж.Буша-старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

Теги: #буш #сша #прощание
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