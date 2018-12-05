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18:09 05.12.2018

На дорогах Одесской области работает 31 блокпост - полиция

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На дорогах Одесской области работает 31 блокпост - полиция

31 блокпост работает в Одесской области на дорогах государственного значения и на подъездах к областному центру, в том числе 7 стационарных и 24 мобильных, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в среду.

Как отмечается в сообщении, на блокпостах в обязательном порядке находятся сотрудники полиции, Национальной гвардии, и, при необходимости, взрывотехники, кинологи, военнослужащие Вооруженных сил Украины и бронетехника. Некоторые из блокпостов усилены бронетехникой.

Правоохранители проверяют транспортные средства на предмет возможных правонарушений и перевозки запрещенных предметов, таких как оружие, взрывчатка и т.п. При этом свободное перемещение автомобилей, их выезд и въезд в населенные пункты не ограничивается.

"Тотального стоп-контроля нет. Останавливают подозрительные автомобили, возможна остановка транспортных средств с иностранной регистрацией, тех, которые по внешним признакам похожи на разыскиваемые и, конечно, если водитель нарушает правила дорожного движения", - рассказал руководитель одесской полиции Дмитрий Головин.

По его словам, для беспрепятственного передвижения по территории области не обязательно иметь при себе паспорт: в случае его отсутствия и при необходимости документы будут проверяться в онлайн-режиме с помощью электронных баз данных Нацполиции.

Теги: #блокпосты #военное_положение #одесская_область
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