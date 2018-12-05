"Вор в законе" Нукри Гальский выдворен из Украины с запретом въезда на три года

Правоохранители задержали в Шевченковском районе Киева "вора в законе" Нукри Гальского, впоследствии его депортировали из Украины с запретом въезда в страну на три года.

Как сообщил в среду отдел коммуникации полиции Киева, гражданин Грузии уже имел запрет на въезд в Украину до 2019 года.

"Гражданин Грузии, 1987 года рождения, прибыл на территорию Украины вне пункта пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На протяжении трех недель незаконного пребывания в Киеве Нукри Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время он постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на "сходках" криминальных авторитетов.

"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году коронован в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков, и квартирные кражи", - сообщил начальник полиции Киева.

Столичные правоохранители совместно с Государственной миграционной службой депортировали этого "вора в законе" за пределы страны с запретом въезда в Украину на три года.