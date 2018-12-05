События

17:45 05.12.2018

"Вор в законе" Нукри Гальский выдворен из Украины с запретом въезда на три года

1 мин читать

Правоохранители задержали в Шевченковском районе Киева "вора в законе" Нукри Гальского, впоследствии его депортировали из Украины с запретом въезда в страну на три года.

Как сообщил в среду отдел коммуникации полиции Киева, гражданин Грузии уже имел запрет на въезд в Украину до 2019 года.

"Гражданин Грузии, 1987 года рождения, прибыл на территорию Украины вне пункта пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На протяжении трех недель незаконного пребывания в Киеве Нукри Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. За это время он постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на "сходках" криминальных авторитетов.

"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году коронован в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков, и квартирные кражи", - сообщил начальник полиции Киева.

Столичные правоохранители совместно с Государственной миграционной службой депортировали этого "вора в законе" за пределы страны с запретом въезда в Украину на три года.

Теги: #закон #полиция #выдворение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани на Киевщине - полиция

В Харьковской области усилено пешее патрулирование

Полиция доставила в отделение 5 человек, участвовавших в пикете телеканала "НАШ" в Киеве

В Киеве злоумышленник убил двух женщин и сам выбросился из окна – полиция

Полиция задержала трех причастных к обвалу крыши спортарены школы в Вишневом

В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

Полиция задерживает "Желтые жилеты" в центре Парижа

Суд взял под арест с альтернативой залога блогера Барабошко, а политтехнолог Петров будет под домашним арестом

Полиция устанавливает обстоятельства отравления продуктами горения подростков в поезде Одесса-Запорожье

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в Париже

ПОСЛЕДНЕЕ

В Вашингтоне прощаются с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим

На дорогах Одесской области работает 31 блокпост - полиция

Трудовых мигрантов в мире за последние пять лет стало на 14 млн больше

МВД и ЦИК заключили меморандум для недопущения правонарушений во время выборов

Правительство Франции может пойти на дальнейшие уступки "желтым жилетам"

Житомирский погранотряд получил от Норвегии приборы для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ

Раде предлагают присвоить Степану Бандере звание Героя Украины

В Мелитополе начало работу теруправление ГБР

КС признал неконституционным уменьшение оклада судей местных судов и отсутствие доплат

Боевики в присутствии ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего в бою 29 ноября военного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА