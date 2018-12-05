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17:34 05.12.2018

Правительство Франции может пойти на дальнейшие уступки "желтым жилетам"

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Правительство Франции может пойти на дальнейшие уступки "желтым жилетам"

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво не исключил дополнительных уступок властей движению "желтых жилетов" в том, что касается налогов.

"Если что-то не будет работать, то мы не настолько глупые, чтобы не поменять что-либо еще (в налогах и расходах - ИФ)", - сказал представитель правительства в эфире радиостанции RTL в среду.

По словам Б.Гриво, власти планируют обсудить, в частности, существующий в стране налог на имущество.

Ранее французское правительство ввело три меры в сфере налогов, в том числе - мораторий на рост цен на топливо.

"Есть три меры по налогообложению, которые должны были вступить в силу 1 января, в том числе увеличение налога на выбросы углекислого газа - налога на топливо, дизель. (. . .) Я приостанавливаю на шесть месяцев реализацию этих мер", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в минувший вторник.

Французский премьер также сообщил, что с 15 декабря по 1 марта пройдут "обширные обсуждения налогов и бюджетных расходов".

Тем не менее, в движении "желтые жилеты" выразили недовольство этим шагом, поскольку рассчитывали на отмену повышения налогов на топливо.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Теги: #франция #желтые_жилеты
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