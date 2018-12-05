Житомирский погранотряд получил от Норвегии приборы для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ

Житомирский пограничный отряд получил от правительства Норвегии техническую помощь в виде оборудования для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ (общая стоимость более 6,5 млн грн).

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пограничники получили техническое оборудование, в частности, дозиметры, спектрометры, защитные костюмы, противогазы и др., что позволит осуществлять проверку при въезде и выезде из Украины лиц, грузов и транспортных средств на наличие запрещенных для перемещения через границу материалов. Кроме того, оборудование будет служить частью экипировки пограничников во время пребывания на загрязненной территории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Эти приборы дают возможность выявлять специальные ядерные материалы, радиоактивные вещества промышленного, медицинского характера и другие материалы, которые могут быть источниками ионизирующего излучения. Средства обнаружения радиоактивных источников обеспечивают предоставление сигнала тревоги, вызываемые источниками гамма, нейтронного и гамма/нейтронного излучения и альфа, бета-загрязнения, а также проведения спектрального анализа источника и его идентификацию", - отметил начальник отделения радиационной, химической и бактериологической (РХБ) защиты и экологической безопасности Житомирского отряда Сергей Козубенко.