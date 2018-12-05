Раде предлагают присвоить Степану Бандере звание Героя Украины

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины касательно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины (посмертно).

Согласно информации на сайте Рады, инициаторами проекта постановления (№9368) выступили народные депутаты Максим Бурбак (фракция "Народный фронт"), Ярослав и Богдан Дубневич (фракция "Блок Петра Порошенко"), Андрей Кот (фракция БПП), Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт"), Юлий Мамчур (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт") и другие.

Текст проекта в настоящее время на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщалось, 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко своим указом удостоил Степана Андреевича Бандеру звания Героя Украины.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил С.Бандеру звания Героя Украины, поскольку он не являлся гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд Украины (ВАСУ) оставил в силе это решение Донецкого окружного административного суда.

С.Бандера родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. С 1940 года возглавил Организацию украинских националистов. Он похоронен на кладбище в Мюнхене.