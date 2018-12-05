В Мелитополе начало работу теруправление ГБР

В г.Мелитополь Запорожской области начало работу территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР), которому предстоит заниматься расследованиями преступлений государственных служащих и силовиков в Запорожской, Херсонской областях, Автономной республике Крым и в Севастополе.

Информация об этом опубликовал в среду на странице в соцсети Facebook глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Он сообщил, что в теруправлении ГБР приступило к работе 25 следователей, которые приняли присягу на верность народу Украины. Всего в штате мелитопольского бюро будут работать 114 сотрудников. Директором теруправления назначен Денис Керман, который ранее занимал должность замначальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Основные направления работы Мелитопольского ГБР - расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции, преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия, а также военных преступлений.

"Понимаю, насколько трудно начинать новое дело, особенно в государстве, которое одновременно внедряет в жизнь важные реформы и отстаивает свою независимость от агрессии со стороны России. Так же несколько лет назад было с введением децентрализации, которая сейчас является одной из лучших реформ в государстве. Уверен, Государственное бюро расследований покажет свою необходимость эффективной работой на благо украинцев", - отметил К.Брыль.