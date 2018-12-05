КС признал неконституционным уменьшение оклада судей местных судов и отсутствие доплат

Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционным уменьшение должностного оклада судьи местного суда и лишение права судей, не осуществляющих правосудие, на получение доплат к окладу.

Как сообщает в среду отдел коммуникации КС и правового мониторинга, соответствующее решение суд вынес по конституционному представлению Верховного суда Украины о соответствии Основному закону положений ч.3, 10 ст.133 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона Украины "Об обеспечении права на справедливый суд".

Своим решением суд признал не соответствующими Конституции положения ч.3 ст.133 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона "Об обеспечении права на справедливый суд". "Это положение подлежит применению в его первичной редакции, а именно: "должностной оклад судьи местного суда устанавливается в размере 15 минимальных заработных плат, определенных законом и внедряется поэтапно", - говорится в сообщении отдела коммуникации суда.

Также КС признал не соответствующими Основному закону положения ч.10 ст.133 закона №2453 в редакции закона №192, по которому "судья, который не осуществляет правосудия (кроме случаев временной нетрудоспособности, пребывания судьи в ежегодном оплачиваемом отпуске) не имеет права на получение доплат к должностному окладу".

Таким образом, согласно решению суда, Верховная Рада Украины, внеся изменения в закон " О судоустройстве и статусе судей", уменьшила размер должностного оклада судьи местно суда как базовой составляющей вознаграждения судьи.

Кроме того, в решении КС обращает внимание на категорию судей, которые не прошли квалификационное оценивание: законодатель не учел того, что такие судьи не утратили гарантий своей независимости, предусмотренных Конституцией, так как не лишены статуса судьи.

КС считает, что "уменьшения размера вознаграждения судьи создает угрозу независимости как судьи, так и судебной власти в целом, а также условия влияния на судью посредством размера его материального обеспечения".

Решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.