Генсек НАТО назвал несвоевременным намерение Косово создать регулярную армию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает несвоевременными планы Косово трансформировать силы безопасности в регулярную армию.

"Мы обсудили намерение Косово двигаться вперед в трансформации сил безопасности Косово в армию. Такой шаг - несвоевременный", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц НАТО.

По его словам, подобная инициатива идет вразрез с адресованными Косово рекомендациями многих союзников Североатлантического альянса.

"Это может иметь серьезные последствия для будущих евроатлантических связей Косово", - отметил Й.Столтенберг.

Он также призвал Приштину и Белград воздерживаться от провокационных действий в связи с ситуацией со вводом Косово пошлин на продукцию из Сербии.

"Эти шаги еще сильнее затрудняют диалог при посредничестве ЕС между Белградом и Приштиной. Мы призываем и Белград, и Приштину продемонстрировать сдержанность, воздерживаться от провокационных шагов и заявлений, пойти на необходимые компромиссы, чтобы мы могли продвигаться вперед к будущему", - сказал генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что руководство Косово предполагает, что в армии должны быть 5 тыс. активных военнослужащих и 3 тыс. солдат в резерве. Силы безопасности Косово были созданы в 2009 году при поддержке сил НАТО, в них входят порядка 2,5 тыс. бойцов.

Силы НАТО присутствуют в Косово с 1999 года, когда туда вошли первые подразделения международных сил KFOR. Й.Столтенберг в начале октября заявлял, что в Косово присутствуют более 4 тыс. военнослужащих KFOR.

Также ранее сообщалось, что глава правительства Косово Рамуш Харадинай заявил, что не отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии до признания Белградом независимости Косово.