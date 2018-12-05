Порошенко призывает мир усилить санкции против РФ и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях

Президент Украины Петр Порошенко призывает страны-партнеры усилить санкции против России и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях.

"Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно, и в Азовском море. Это было бы очень хорошо, и мы рассчитываем на это и приглашаем корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность", - сказал П.Порошенко в интервью международному информационному агентству Bloomberg, сообщает сайт президента в среду.

Он подчеркнул, что гибридная война включает в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки вмешательства на ход выборов в различных странах, эмбарго украинских товаров, прекращение поставок природного газа и, главное – "использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину ".

"Заявления США, G7 (стран "Большой семерки" - ИФ), Европейского Союза, других союзников и очень сильные слова – это мощная поддержка Украины. Но, несмотря на эти мощные заявления западных партнеров, Путин (президент России Владимир Путин – ИФ) продолжает действовать. И в этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать", - сказал П.Порошенко.

Вместе с тем он отметил, что действовать – это не значит объявлять войну. "Мы – мирная страна и я – человек мира. Мы просто хотим защитить наш суверенитет и территориальную целостность и независимость. Но действовать – значит, вводить новые санкции против России, пакет санкций за Азов", - подчеркнул президент.