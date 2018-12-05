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14:29 05.12.2018

Турчинов: 8 выпущенных модернизированных ракет ЗРК С-125 поразили 8 надводных целей

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Турчинов: 8 выпущенных модернизированных ракет ЗРК С-125 поразили 8 надводных целей

В ходе состоявшихся на юге Украины испытаний была отработана береговая оборона с помощью прошедших глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК зенитно-ракетных комплексов С-125, в частности, состоялась проверка надежности поражения плавсредств условного противника этими ракетными комплексами, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья ", - подчеркнул А.Турчинов после окончания испытаний на военном полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба СНБО.

После завершения испытаний он провел совещание с ведущими разработчиками ракетной техники и военным руководством для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона.

Совещание состоялось в новом командно-штабном передвижном специальном телекоммуникационном комплексе, который был задействован для координации ракетных стрельб.

Теги: #турчинов #ракеты
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