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14:29 05.12.2018

Адвокаты Ефремова будут просить ЕСПЧ о приоритетности рассмотрения иска относительно нарушения прав их подзащитного

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Адвокаты Ефремова будут просить ЕСПЧ о приоритетности рассмотрения иска относительно нарушения прав их подзащитного

Адвокаты главы фракции Партии регионов в Верховной Раде предыдущего созыва Александра Ефремова будут просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о приоритетности рассмотрения иска относительно нарушения прав их подзащитного.

Адвокат Евгений Солодко на пресс-конференции в среду в Киеве рассказал, что 26 ноября у А.Ефремову возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем были вызваны медики в СИЗО, где он находится.

По его словам, несмотря на заключение медиков о необходимости госпитализации, А.Ефремов был доставлен в суд.

"Потом было назначено слушание суда на субботу, и Ефремову стало действительно плохо, конвой привез документ в суд, что Ефремову необходим постельный режим, но суд назначил следующее заседание на воскресенье. Конвой не доставил Ефремова по медицинским показаниям, и суд назначил заседание на понедельник", - рассказал защитник.

По его словам, также суд распорядился оказывать А.Ефремову медицинскую помощь на месте в суде, без госпитализации.

Е.Солодко рассказал, что в кардиологии неврологи диагностировали у А.Ефремова предынфарктное состояние.

Адвокат Елена Лешенко, работающая с международными судебными инстанциями, рассказал, что получила документы по делу А.Ефремова, которые однозначно свидетельствуют о непредоставлении надлежащей медицинской помощи.

"Нарушения ст.3 Конвенции по правам человека ЕСПЧ трактует как пытки в связи непредоставлением надлежащей медицинской помощи", - сказала она.

Также, по словам Е.Лешенко, речь идет и о нарушении ст.5 Конвенции в связи с незаконным содержанием под стражей.

"Мы видим четкое политическое преследование, потому что никакой другой цели содержания под стражей при условии критического состояния здоровья нет абсолютно. Это дело должно рассматриваться в ЕСПЧ в приоритетном порядке. Думаю, что оно и будет рассмотрено в приоритетном порядке", - сказала Е.Лешенко.

В свою очередь адвокат Андрей Смирнов заверил, что защита А.Ефремова будет предпринимать все необходимые действия в юридическом русле.

"Это и обращение в ЕСПЧ с требованием предоставления делу статуса приоритетного… и у нас есть многочисленные доказательства, видео, которые пойдут в ЕСПЧ, и они уже направлены в дипломатические учреждения. Также будет обращаться к международным правозащитным организациям, и принимать шаги по регистрации уголовных производств в Украине", - отметил защитник.

Теги: #адвокат #ефремов #еспч
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