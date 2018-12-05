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14:07 05.12.2018

На ТРЦ "Барабашово" в Харькове прошел обыск

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На ТРЦ "Барабашово" в Харькове прошел обыск

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области провели ряд обысков по делу о "серых" поставках и реализации одежды из натурального меха.

Как сообщает в среду пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, основаниями для следственных действий стали данные, свидетельствующие о причастности отдельных лиц к организации контрабандного канала поступлений в Украину (по так называемой "серой" схеме путем международных почтовых пересылок) и дальнейшей реализации в Украине дорогой одежды из натурального меха.

"По результатам проведенных мероприятий по месту жительства членов преступной группы и месту распространения указанной продукции на ТРЦ "Барабашово", было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 млн 230 тыс. грн, наличные средства в эквиваленте более 100 тыс. грн, банковские карточки, документация", - сказано в сообщении.

В информации указано, что уголовное производство расследуется по ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются все причастные к ввозу и реализации меховой одежды, в том числе и среди ответственных должностных лиц.

Теги: #госпогранслужба #барабашово #харьков
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