События

13:40 05.12.2018

В ЕС и Южной Америке задержали 90 членов итальянской Ндрангеты

1 мин читать

Полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета, сообщает в среду агентство АНСА.

Операцию координировало национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом Италии.

Среди задержанных - важные представители организованной преступности Калабрии и Европы, отмечает издание "Коррьере делла Калабриа".

Задержанных обвиняют в причастности к перевозке наркотических веществ, связях с мафиозными группировками, отмывании денег и других преступлениях.

Во вторник на Сицилии задержали 46 членов мафиозной организации "Коза ностра". В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии "Коза Ностры" Сальваторе "Тото" Риины, скончавшегося в 2017 году в тюрьме, где отбывал 26 пожизненных сроков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники отказали двум журналистам из России во въезде в Украину

"Укроборонпром" готов к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВСУ

Кабмин распределил 12,8 млн грн субвенции Донецкой и Днепропетровской областям

Турчинов: 8 выпущенных модернизированных ракет ЗРК С-125 поразили 8 надводных целей

Адвокаты Ефремова будут просить ЕСПЧ о приоритетности рассмотрения иска относительно нарушения прав их подзащитного

На ТРЦ "Барабашово" в Харькове прошел обыск

Украинская крылатая ракета в ходе испытаний уничтожила цель на расстоянии 280км

Успешно прошли испытания противокорабельного комплекса "Нептун" и модернизированного ЗРК С-125

В ближайшие сутки немного похолодает, местами пройдет мокрый снег

НАПК уличило внефракционного нардепа Мельничука в декларировании недостоверной информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА