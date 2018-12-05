События

12:36 05.12.2018

В ближайшие сутки немного похолодает, местами пройдет мокрый снег

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В ближайшие сутки немного похолодает, местами пройдет мокрый снег

В Украину в ближайшие сутки 6 декабря c северо-запада Европы переместится порция более прохладного воздуха, поэтому температура немножко снизится, в основном ночью, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду западной части страны будет определять поле повышенного давления, остальной территории – атмосферный фронт.

В восточных регионах, а ночью и в северных и центральных областях прогнозируется небольшой мокрый снег, на востоке – с дождем, на остальной территории – без существенных осадков. Ночью и утром в центральных, южных и восточных областях местами туман, слабый гололед. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-западный (в восточных областях – восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 6 декабря ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 декабря самая высокая температура днем была 13,4° в 1986 году, самая низкая ночью -20,2° в 1959 году.

В Украине 7 декабря в западных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождём, местами гололёд, в восточных областях местами слабый снег; на остальной территории страны без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на крайнем западе 1-6° мороза; днём 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 7 декабря без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный , 5-10 м/с.Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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