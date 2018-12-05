События

11:31 05.12.2018

Изменения закона о правовом режиме военного положения предполагают проведение выборов во время действия такого положения – Порошенко

1 мин читать
Изменения закона о правовом режиме военного положения предполагают проведение выборов во время действия такого положения – Порошенко

Предложенные парламенту изменения в закон о правовом режиме военного положения предполагают сделать исключение и провести выборы в период военного положения, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Провести их можно лишь тогда, когда мы тщательно отработаем с Центральной избирательной комиссией, юридическими службами, с нашими международными партнерами, поскольку ключевая позиция – выборы должны быть свободными и чтобы они вызывали доверие у людей", - сказал президент на Форуме местного самоуправления в среду в Киеве.

Как ранее сообщалось, П.Порошенко зарегистрировал 3 декабря в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" относительно обеспечения проведения местных выборов в воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Согласно информации сайта парламента, в среду утром текст законопроекта и сопроводительные документы к нему еще не обнародованы.

Теги: #порошенко #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Объединительный православный собор состоится 15 декабря

Порошенко: Угроза со стороны РФ растет

За незаконное ношение военной формы во время военного положения должны быть отдельные санкции - представитель Генштаба

Военное положение позволяет жестко реагировать на любые правонарушения, отмечает Луценко

Порошенко: Украинские корабли в районе Керченского пролива выполняли обычную задачу по передислокации и ротации

Луценко: Любые антигосударственные высказывания о целостности Украины будут иметь уголовные последствия

Генпрокурор: Любые формы незаконного бизнеса в Одесской области должны быть прекращены

Порошенко встретился с семьями плененных РФ моряков

Более половины украинцев рассчитывают только на собственные силы в случае ЧС - опрос

Луценко: Монополия на насилие в государстве должна принадлежать исключительно государству

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие сутки немного похолодает, местами пройдет мокрый снег

Вселенский патриархат в своем проекте устава поместной УПЦ предлагает, чтобы ее возглавлял митрополит

Родственники плененных РФ моряков просят правительство США совместно с властями Украины бороться за освобождение военнопленных

План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран

Суд удалился для вынесения приговора по делу о госизмене Януковича после очередного отказа экс-президента выступить с последним словом

После обысков в помещениях УПЦ(МП) и у священников обнаружили признаки организованной сети по распространению разжигающих религиозную рознь материалов

Запорожская АЭС планирует продлевать срок эксплуатации энергоблока №5

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный

Кличко: точку в конфликте вокруг скандальной застройки на Осокорках поставит Градостроительный совет

Во Львовской области два человека умерли в результате отравления угарным газом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА