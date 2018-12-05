Изменения закона о правовом режиме военного положения предполагают проведение выборов во время действия такого положения – Порошенко

Предложенные парламенту изменения в закон о правовом режиме военного положения предполагают сделать исключение и провести выборы в период военного положения, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Провести их можно лишь тогда, когда мы тщательно отработаем с Центральной избирательной комиссией, юридическими службами, с нашими международными партнерами, поскольку ключевая позиция – выборы должны быть свободными и чтобы они вызывали доверие у людей", - сказал президент на Форуме местного самоуправления в среду в Киеве.

Как ранее сообщалось, П.Порошенко зарегистрировал 3 декабря в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" относительно обеспечения проведения местных выборов в воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Согласно информации сайта парламента, в среду утром текст законопроекта и сопроводительные документы к нему еще не обнародованы.