События

10:49 05.12.2018

Родственники плененных РФ моряков просят правительство США совместно с властями Украины бороться за освобождение военнопленных

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Родственники плененных РФ моряков просят правительство США совместно с властями Украины бороться за освобождение военнопленных

В среду семьи военнопленных украинских моряков, захваченных Россией близ Керченского пролива 25 ноября, встретились с послом США в Украине Марией Йованович и передали письмо администрации американского президента с просьбой совместно м украинскими властями добиваться от РФ освобождения плененных моряков, сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Семьи передали письмо американскому правительству с просьбой бок о бок с украинской властью бороться за освобождение ребят. Также сообщили, что до сих пор военнопленным не удалось передать письма поддержки от семей и добиться допуска украинских консулов и дипломатов", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Первый заместитель председателя Верховной Рады отметила, что в Украине благодарят мир за внимание к военнопленным и ожидают жестких действий для давления на РФ, для освобождения и взятых в плен моряков, и других пленников Кремля.

"Я знаю, что мою страницу читают в первую очередь семьи заложников и политзаключенных. Хочу вас заверить, дорогие, что судьба заложников в ОРДЛО и политзаключенных Кремля в РФ ни в коем случае не отходит на второй план! Ежедневно мы продолжаем работу и борьбу за освобождение всех. Именно всех. И именно так ставим вопрос на всех международных площадках и в разговорах с нашими партнерами", - добавила И.Геращенко.

Теги: #сша #геращенко #моряки
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