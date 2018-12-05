Объединительный православный собор состоится 15 декабря

Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Собор состоятся 15 декабря 2018 года", - заявил П.Порошенко на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду.

По словам президента, собор состоится в Софийском соборе и на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.

"Этот собор утвердит устав нашей новой церкви. Этот собор выберет предстоятеля", - отметил П.Порошенко.

Он сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей проинформировал его о том, что подписал соответствующие письма – приглашения иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, иерархам Украинской православной церкви (Московского патриархата) принять участие в историческом событии – в объединительном соборе.

П.Порошенко напомнил, что Синод Вселенского патриархата принял решение о предоставлении автокефалии украинской православной церкви и подготовили Томос.

"Еще год назад половина украинцев точно не знала, что такое Томос, а сейчас каждый украинец, независимо от того, в какую церковь он ходит, знает и стремится получить грамоту, которая эту независимость – независимость нашей церкви подтверждает", - сказа он.

По словам президента, в настоящее время большая ответственность лежит на иерархах украинских церквей, которые должны "в мире, согласии и в духе христианской любви и патриотизма" провести собор, избрать предстоятеля, который поедет в Константинополь – Стамбул и получит Томос.

Президент еще раз подчеркнул: "Автокефальная православная церковь не будет государственной". По его словам, власть гарантирует конституционное право на свободу вероисповедания, в том числе и тем, "кто захочет остаться в единстве с российской церковью".

В то же время, П.Порошенко заявил ,что Московский патриархат не будет диктовать условия, "не будет клеймить, кто у нас каноничный, а кто - безблагодатный, и люди сами будут выбирать, в какую церковь ходить"

"Заявляю, что мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт, и тут очень много зависит не только от власти, не только от правоохранительных органов – большая часть ответственности лежит и на органах местного самоуправления", - отметил президент.

По его мнению, представители местной власти должны разъяснять ситуацию и "вести качественный диалог с громадами".

Ранее советник президента, директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что устав единой автокефальной украинской православной церкви будет принят на объединительном Соборе. Он напомнил, что Синод Вселенского патриархата на прошлой неделе сформулировал предложения по имплементации Томоса об автокефалии (независимости) в Устав церкви, которые рассмотрят украинские архиереи.

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.

Как сообщалось, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил проект Устава поместной церкви в Украине, окончательную дату проведения Объединительного собора не назвали.

Президент Украины П.Порошенко заявил, что дату объединительного собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Советник президента Украины, директор Института стратегических исследований Ростислав Павленко пояснил, что Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, поэтому в настоящее время его текст не может быть опубликован.