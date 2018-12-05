После обысков в помещениях УПЦ(МП) и у священников обнаружили признаки организованной сети по распространению разжигающих религиозную рознь материалов

Сотрудники Служба безопасности Украины во процессуальным руководством органов прокуратуры совместно с Национальной полицией обнаружили признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБ Украины.

"В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии. По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни", - сообщили в пресс-центре СБУ в среду утром.

В спецслужбе отметили, что среди прочего в течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. вопросы и ответы", которая уже попадала в поле зрения СБ Украины, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

В пресс-центре СБУ обратили внимание, что согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз это издание "содержит пропаганду религиозной нетерпимости ... оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть".

"Другим изъятым материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку", - добавили в спецслужбе.

Вместе с тем, председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов в своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что в среду на 10.00 на допрос в Управление СБУ в Ровенской области вызвано 20 священников этой конфессии.

"Следователь вызывает отцов на 10:00, но наверное это должен быть какой-то "коллективный" допрос, потому что другого объяснения я не могу придумать, ну а как еще одновременно допросить 20 человек? Только не фантазируйте, которые там ждут 20 следователей… По моей информации, допрос должен состояться в рамках расследования уголовного производства по статьям 111 (Государственная измена) и 161 (Религиозная вражда) УК Украины", - написал А.Бахов.